Вибір рідкісних імен допоможе дитині відчувати себе неповторною та унікальною. Важливо, щоб ім'я мало хороше значення. 24 Канал зібрав кілька гарних ідей, як назвати дівчинку.

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Рідкісні жіночі імена: перелік

Домініка – красива жіноча форма, що утворилась від латинського чоловічого імені Домінік. Має значення "належить Господу", "господня". Деякі стверджують, що ім'я походить від латинського словосполучення "dies Dominicus", тобто, "День Господній". У такому випадку має трактування "народжена в неділю".

Ізабелла – ім'я, що виникло в Іспанії та перекладається як "красуня", "прекрасна", "спокусниця". Є фахівці, котрі припускають, що воно сформувалось від провансальського імені Isabeu. А воно, своєю чергою, є варіантом імені Єлизавета, яке означає "присвячена Господу".

Олівія – дуже гарне ймення. Воно бере початок на латині, а саме – від терміна "oliva", що перекладається на українську дослівно "олива" або "оливкове дерево".

Камелія – поширене ім'я в європейських країнах, що виникло в англійській мові. Вважається, що воно утворилось від назви рослини камелія.

Існують інші варіанти походження імені. За першою, Камелія утворилося шляхом поєднання імен Амелія та Камілла. А друга передбачає, що Камелія сформувалося від латинського слова "camella" зі значенням "чаша".

Віолетта звучить дуже цікаво. Ім'я має латинське коріння: слово "viola" перекладається як "фіалка". У інших мовах також є синонімом квітки. В Україні воно ще є не дуже поширеним, на відміну від Франції, США, Італії та Англії.

Єва – ім'я, що славиться своїм давньоєврейським походженням. З'явилося від імені Хава, що означає "дає життя" або просто "життя". Єва була першою жінкою на землі. У сучасному контексті ім'я трактують як "жива", "рухлива".