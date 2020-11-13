Українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вперше після пологів станцювала. Запальним роликом вона поділилася з прихильниками і зізналася, що дуже сумувала за цим.

11 жовтня Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою. Вона народила сина Домініка. Тепер танцівниця повертається до звичного ритму життя і вже відвідала хореографічний зал. Відео вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Ілона зізналася, що неймовірно сумувала за цим кайфом, емоціями і рухами. Хореографиня додала, що бути мамою – це щастя і, на її думку, кожна жінка повинна, насамперед, реалізуватися як мама. А вже після цього має бути кар'єра і все решта.

Але коли я танцюю – я живу, я вільна, розмовляю зі всім світом мовою тіла, кожна клітинка дихає і проникає до кісток, що аж мурашки по шкірі. Вкотре переконуюся, що я обрала правильний шлях в житті, правильну професію, від якої в захваті. Я ніби наркоманка,

– написала в дописі Гвоздьова.

Знаменитість розповіла, що для неї танці – це найкраще відновлення після пологів. Вона чудово провела час в хореографічному залі, де у сукні зі сміливим вирізом виконала запальний танець.

У коментарях шанувальники зазначають, що Ілона чудово виглядає. Через місяць після пологів вона може похизуватися розкішною фігурою.