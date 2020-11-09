Українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поширила у мережі світлини, де зображена разом із мамою. Сімейні фото вже встигли викликати активні обговорення серед аудиторії її прихильників.

Танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила оприлюднити світлини з мамою і показати прихильникам, як виглядає найрідніша людина. Чуттєва публікація з'явилася на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі.

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На серії знімків мама Ілони зображена поруч із зірковою донькою під час святкування в ресторані. На одній із світлин жінка позує з внучкою Рією.

Ілона Гвоздьова про стосунки мами і доньки

У дописі Гвоздьова поміркувала над запитанням, чи повинна мама бути подругою для дитини. Хореографиня зізналася, що це питання турбувало її доти, доки вона сама не стала мамою.

Ілона поділилася, що, на її думку, мама – це жінка, яка завжди повинна залишатися авторитетом, прикладом для наслідування. Вона завжди допоможе розумною порадою, поділиться досвідом, але при цьому вона відчуває кордони, ніколи не повчає і не є токсичною. Мама не змагається із донькою і не намагається зробити так, щоб донька стала тією людиною, якою вона сама не змогла стати.

Гвоздьова додала, що це її особиста думка і вона саме так намагатиметься вибудовувати стосунки зі своєю донькою.

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У коментарях підписники Ілони висловлюють своє захоплення і залишають багато приємних слів.