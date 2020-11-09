Украинский хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева выложила в сети фотографии, где запечатлена вместе с мамой. Семейные фото уже успели вызвать активные обсуждения среди аудитории ее поклонников.

Танцовщица Илона Гвоздева решила обнародовать фотографии с мамой и показать поклонникам, как выглядит самый родной человек. Чувственная публикация появилась на личной странице знаменитости в инстаграме.

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На серии снимков мама Илоны изображена рядом со звездной дочкой во время празднования в ресторане. На одной из фотографий женщина позирует с внучкой Рией.

Илона Гвоздева об отношениях мамы и дочери

В заметке Гвоздева поразмыслила над вопросом, должна ли мама быть подругой для ребенка. Хореограф призналась, что этот вопрос беспокоил ее до тех пор, пока она сама не стала мамой.

Илона поделилась, что, по ее мнению, мама – это женщина, которая всегда должна оставаться авторитетом, примером для подражания. Она всегда поможет умным советом, поделится опытом, но при этом она чувствует границы, никогда не поучает и не является токсичной. Мама не соревнуется с дочкой и не пытается сделать так, чтобы дочка стала тем человеком, которым она сама не смогла стать.

Гвоздева добавила, что это ее личное мнение и она именно так постарается выстраивать отношения со своей дочкой.

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В комментариях подписчики Илоны выражают свое восхищение и оставляют много приятных слов.