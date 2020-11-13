Украинский хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева впервые после родов станцевала. Зажигательным роликом она поделилась с поклонниками и призналась, что очень скучала по этому.

11 октября Илона Гвоздева второй раз стала мамой. Она родила сына Доминика. Теперь танцовщица возвращается к привычному ритму жизни и уже посетила хореографический зал. Видео она опубликовала на личной странице в инстаграм.

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Илона призналась, что невероятно скучала по этому кайфу, эмоциям и движениям. Хореограф добавила, что быть мамой – это счастье и, по ее мнению, каждая женщина должна, прежде всего, реализоваться как мама. А уже после этого должна быть карьера и все остальные.

Но когда я танцую – я живу, я свободна, разговариваю со всем миром на языке тела, каждая клеточка дышит и проникает в кости, что аж мурашки по коже. В который раз убеждаюсь, что я выбрала правильный путь в жизни, правильную профессию, от которой в восторге. Я как наркоманка,

– написала в посте Гвоздева.

Знаменитость рассказала, что для нее танцы – это лучшее восстановление после родов. Она прекрасно провела время в хореографическом зале, где в платье со смелым вырезом исполнила зажигательный танец.

В комментариях поклонники отмечают, что Илона прекрасно выглядит. Через месяц после родов она может похвастаться роскошной фигурой.