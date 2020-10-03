Ілона Гвоздьова розповіла всі деталі сімейного бюджету: як ділить гроші танцівниця
Переможниця шоу "Танці з зірками 2020" Ілона Гвоздьова перебуває на останніх місяцях вагітності. Танцівниця отримує величезну кількість запитань стосовно її стану, а також щодо сім'ї. Ілона не соромиться відповідати на них.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про те, як вона з чоловіком розподіляють бюджет та на що сім'я витрачає найбільше грошей. Зірка написала допис на цю тему та опублікувала його на сторінці в інстаграмі.
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Ілона Гвоздьова зізналась, що в її сім'ї бюджет є загальним. Водночас у кожного є свій бізнес, витрати та побажання, на які чи вона чи чоловік можуть витрачати власні кошти, не питаючи поради партнера.
Тому в родині Гвоздьової ніколи гостро не стоїть питання того, хто повинен забезпечувати сім'ю, хто скільки заробляє. Крім того, в них не виникає розбіжностей у фінансовому питанні. Ілона та Іван самі встановлюють собі правила та дотримуються їх, не звертаючи увагу на кліше чи стереотипи.
На що йдуть гроші з загального бюджету:
- Масштабні покупки,
- комунальні платежі,
- подорожі сім'єю,
- побутові витрати,
- великі свята,
- все, що стосується автомобіля,
- все, що стосується доньки.
На що йдуть гроші з власного бюджету:
- Хобі,
- побажання,
- салон краси,
- подарунки,
- одяг,
- продукти,
- зустрічі з друзями.
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