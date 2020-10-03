Переможниця шоу "Танці з зірками 2020" Ілона Гвоздьова перебуває на останніх місяцях вагітності. Танцівниця отримує величезну кількість запитань стосовно її стану, а також щодо сім'ї. Ілона не соромиться відповідати на них.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про те, як вона з чоловіком розподіляють бюджет та на що сім'я витрачає найбільше грошей. Зірка написала допис на цю тему та опублікувала його на сторінці в інстаграмі.

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Ілона Гвоздьова зізналась, що в її сім'ї бюджет є загальним. Водночас у кожного є свій бізнес, витрати та побажання, на які чи вона чи чоловік можуть витрачати власні кошти, не питаючи поради партнера.

Тому в родині Гвоздьової ніколи гостро не стоїть питання того, хто повинен забезпечувати сім'ю, хто скільки заробляє. Крім того, в них не виникає розбіжностей у фінансовому питанні. Ілона та Іван самі встановлюють собі правила та дотримуються їх, не звертаючи увагу на кліше чи стереотипи.

На що йдуть гроші з загального бюджету:

Масштабні покупки,

комунальні платежі,

подорожі сім'єю,

побутові витрати,

великі свята,

все, що стосується автомобіля,

все, що стосується доньки.

На що йдуть гроші з власного бюджету:

Хобі,

побажання,

салон краси,

подарунки,

одяг,

продукти,

зустрічі з друзями.

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