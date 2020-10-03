Победительница шоу "Танцы со звездами 2020" Илона Гвоздева находится на последних месяцах беременности. Танцовщица получает огромное количество вопросов относительно ее состояния, а также в отношении семьи. Илона не стесняется отвечать на них.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала о том, как она с мужем распределяют бюджет и на что семья тратит больше всего денег. Звезда написала сообщение на эту тему и опубликовала его на странице в инстаграме.

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Илона Гвоздева призналась, что в ее семье бюджет является общим. В то же время у каждого есть свой бизнес, расходы и пожелания, на которые или она или муж могут тратить собственные средства, не спрашивая советов партнера.

Поэтому в семье Гвоздевой никогда остро не стоит вопрос того, кто должен обеспечивать семью, кто сколько зарабатывает. Кроме того, у них не возникает разногласий в финансовом вопросе. Илона и Иван сами устанавливают себе правила и придерживаются их, не обращая внимание на клише или стереотипы.

На что идут деньги из общего бюджета:

Масштабные покупки,

коммунальные платежи,

путешествия семьей,

бытовые расходы,

большие праздники,

все, что касается автомобиля,

все, что касается дочери.

На что идут деньги из собственного бюджета:

хобби,

пожелания,

салон красоты,

подарки,

одежда,

продукты,

встречи с друзьями.

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