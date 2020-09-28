Популярна українська хореографиня, учасниця та переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова публічно вибачилася перед співачкою Олею Поляковою. Такий вчинок вона зробила через недавній коментар в бік виконавиці, адже поставила її як приклад медійної персони, яка привселюдно демонструє свої принади.

Днями Ілона дала інтерв'ю, у якому розповіла, чому не позує у фотосесіях оголеною. Тоді вона зазначила, що не Оля Полякова, у якої є чітко вибудований образ. Артистка з легкістю може роздягтися перед камерою та опублікувати пікантні фото. А от Гвоздьову по-іншому виховувати і вона, насамперед, думає про те, що світлини можуть побачити діти. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі танцівниця опублікувала допис, у якому пояснила ситуацію і вибачилася.

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Ілона зазначила, що у засобах масової інформації некоректно висвітлили ситуацію з її коментарем щодо Олі Полякової: "Слова були вирвані з контексту моєї відповіді".

Прошу вибачення, якщо мої висловлення могли якимось чином образити Олю, її честь чи гідність її сім'ї. Нічого подібного, що в результаті викликало такий ажіотаж в ЗМІ, я не мала на увазі,

– наголосила хореографиня.

Також вона вибачилася перед мамою Полякової – Світланою Іванівною, яку також могла зачепити ця історія.

Я вважаю, що вона виховала прекрасну доньку, якою може пишатися. Вибачте, що мої подібні коментарі ЗМІ використали в такому руслі і засмутили вас,

– зазначила танцівниця.

Гвоздьова додала, що буде обачнішою з відповідями на інтерв'ю. Побажала усім здоров'я, добра і тільки всього найкращого.

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