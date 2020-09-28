Ілона Гвоздьова публічно вибачилася перед Олею Поляковою: що стало причиною такого вчинку
Популярна українська хореографиня, учасниця та переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова публічно вибачилася перед співачкою Олею Поляковою. Такий вчинок вона зробила через недавній коментар в бік виконавиці, адже поставила її як приклад медійної персони, яка привселюдно демонструє свої принади.
Днями Ілона дала інтерв'ю, у якому розповіла, чому не позує у фотосесіях оголеною. Тоді вона зазначила, що не Оля Полякова, у якої є чітко вибудований образ. Артистка з легкістю може роздягтися перед камерою та опублікувати пікантні фото. А от Гвоздьову по-іншому виховувати і вона, насамперед, думає про те, що світлини можуть побачити діти. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі танцівниця опублікувала допис, у якому пояснила ситуацію і вибачилася.
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Ілона зазначила, що у засобах масової інформації некоректно висвітлили ситуацію з її коментарем щодо Олі Полякової: "Слова були вирвані з контексту моєї відповіді".
Прошу вибачення, якщо мої висловлення могли якимось чином образити Олю, її честь чи гідність її сім'ї. Нічого подібного, що в результаті викликало такий ажіотаж в ЗМІ, я не мала на увазі,
– наголосила хореографиня.
Також вона вибачилася перед мамою Полякової – Світланою Іванівною, яку також могла зачепити ця історія.
Я вважаю, що вона виховала прекрасну доньку, якою може пишатися. Вибачте, що мої подібні коментарі ЗМІ використали в такому руслі і засмутили вас,
– зазначила танцівниця.
Гвоздьова додала, що буде обачнішою з відповідями на інтерв'ю. Побажала усім здоров'я, добра і тільки всього найкращого.
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