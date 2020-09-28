Популярная украинская хореограф, участница и победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева публично извинилась перед певицей Олей Поляковой. Такой поступок она совершила из-за недавнего комментария в сторону исполнительницы, ведь поставила ее как пример медийной персоны, которая во всеуслышание демонстрирует свои прелести.

На днях Илона дала интервью, в котором рассказала, почему не позирует в фотосессиях обнаженной. Тогда она отметила, что не Оля Полякова, у которой есть четко выстроенный образ. Артистка с легкостью может раздеться перед камерой и опубликовать пикантные фото. А вот Гвоздеву по-другому воспитывали и она, прежде всего, думает о том, что фотографии могут увидеть дети. Теперь на личной странице в Инстаграме танцовщица опубликовала сообщение, в котором объяснила ситуацию и извинилась.

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Илона отметила, что в средствах массовой информации некорректно осветили ситуацию с ее комментарием относительно Оли Поляковой: "Слова были вырваны из контекста моего ответа".

Прошу прощения, если мои высказывания могли каким-то образом обидеть Олю, ее честь или достоинство ее семьи. Ничего подобного, что в результате вызвало такой ажиотаж в СМИ, я не имела в виду,

– подчеркнула хореограф.

Также она извинилась перед мамой Поляковой – Светланой Ивановной, которую также могла зацепить эта история.

Я считаю, что она воспитала прекрасную дочь, которой может гордиться. Извините, что мои подобные комментарии СМИ использовали в таком русле и расстроили вас,

– отметила танцовщица.

Гвоздева добавила, что будет более осмотрительной с ответами на интервью.

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