Вшановують реліквію Матері Божої 17 вересня. Її назвали саме "Неопалима Купина", тому що Діва Марія уособлює такий вічно чистий та непорочний образ. Ікону написали на горі Синай, на якій дотепер росте купина – терновий кущ, який горів та не згорав. А що цьому передувало та що означають деталі на іконі – розкаже 24 Канал.

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Як з'явився образ "Неопалима купина"

Усі ікони, присвячені Діві Марії, писали на основі текстів церковних пісень, у тому числі й реліквія "Неопалима Купина". В одній з таких пісень Богородицю, яка народила Ісуса Христа, ототожнюють з кущем, який попри вогонь, горить та не згорає.

Є й інша версія. Кажуть, що Бог з'явився Мойсею саме у вигляді тернового куща, який горить, але це ніяк на ньому не позначилося. Господь прибув, аби наказати пророку, щоб він вивів ізраїльський народ з Єгипту.

У центрі образу малюють Матір Божу з малим Ісусом на руках. Їх зображують у середині восьмикутної зірки, яка подібна на тереновий кущ.



Ікона "Неопалима купина" / Фото з ютуба

На іконі можна помітити, що на грудях Богородиці – драбина, камінь, храм та власне, неопалима купина. Такі деталі можна побачити на зображеннях по краях образу. Їхнє тлумачення таке:

Драбина – означає шлях від земного світу до святих Небес. Цей символ з'явився святому Якову.

– означає шлях від земного світу до святих Небес. Цей символ з'явився святому Якову. Камінь або підпалене вугілля символізує про грішну природи людини, яка вдається до різних спокус.

або підпалене вугілля символізує про грішну природи людини, яка вдається до різних спокус. Церква має значення Божого дому, як земного помешкання Ісуса Христа.

має значення Божого дому, як земного помешкання Ісуса Христа. Терновий кущ, що палає, є знаком видіння Мойсея.

За що моляться до ікони "Неопалимої Купини"

До реліквії Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" моляться, аби вона вберегла їх дім від проблем і негараздів. Прохання у цей день мають особливу силу.

"О, Пресвята Діво, Мати Господа нашого, Заступнице і Покровителько всіх, що до Тебе вдаються! Призри з висоти святості Своєї мене грішного (грішну) й вислухай смиренну молитву мою і принеси улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа: умоли Його, так просвітить похмуру мою душу світлом Божественної благодаті Своєї, та позбавить мене. від всяких потреб, скорботи й хвороби, та дай мені тихе і мирне життя, здоров'я тілесне і душевне, так заспокоїти стражденне серце моє і зцілити рани його, так напоумити мене на добрі справи, очистити розум мій від помислів суєтних, наставити мене до виконання заповідей Своїх, позбавити від вічної муки та не позбавити Свого Небесного Царства".