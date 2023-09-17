Почитают реликвию Матери Божьей 17 сентября. Ее назвали именно "Неопалимая Купина", потому что Дева Мария олицетворяет такой вечно чистый и непорочный образ. Икону написали на горе Синай, на которой до сих пор растет купина – терновый куст, который горел и не сгорал. А что предшествовало этому и что означают детали на иконе – расскажет 24 Канал.
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Как появился образ "Неопалимая купина"
Все иконы, посвящены Деве Марии, писали на основе текстов церковных песен, в том числе и реликвия "Неопалимая Купина". В одной из таких песен Богородицу, родившую Иисуса Христа, отождествляют с кустом, который, несмотря на огонь, горит и не сгорает.
- Есть и другая версия. Говорят, что Бог явился Моисею именно в виде горящего тернового куста, но это никак на нем не сказывалось. Господь прибыл, чтобы приказать пророку, чтобы он вывел израильский народ из Египта.
В центре образа рисуют Матерь Божью с малым Иисусом на руках. Их изображают в середине восьмиугольной звезды, которая похожа на терновый куст.
Икона "Неопалимая купина" / Фото с ютуба
На иконе можно заметить, что на груди Богородицы – лестница, камень, храм и, собственно, неопалимая купина. Такие детали можно увидеть на изображениях по краям образа. Их толкование таково:
- Лестница – означает путь от земного мира к святым Небесам. Этот символ явился святому Иакову.
- Камень или горящий уголь символизирует о грешной природе человека, прибегающего к разным соблазнам.
- Церковь имеет значение Божьего дома как земного жилища Иисуса Христа.
- Горящий терновый куст является знаком видения Моисея.
За что молятся к иконе "Неопалимой Купины"
К реликвии Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" молятся, чтобы она уберегла их дом от проблем и неурядиц. Просьбы в этот день обладают особой силой.
"О, Пресвятая Дева, Матерь Господа нашего, Заступница и Покровительница всех прибегающих к Тебе! Посмотри с высоты святости Своей меня грешного (грешную) и выслушай смиренную молитву мою и принеси возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа: так умоли Его, так просветит мрачную душу мою светом Божественной благодати Своей, и избавит меня от всяких нужд, скорби и болезни, и дай мне тихую и мирную жизнь, здоровье телесное и душевное, так успокоить страждущее сердце мое и исцелить раны его, так вразумить меня на добрые дела, очистить разум мой от помыслов суетных, наставить меня к исполнению заповедей Своих, избавить от вечной муки и не избавить Своего Царства Небесного".