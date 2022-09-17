Перші згадки про ікону Божої матері "Неопалима Купина" датуються ще з 14 століття. Вважається, що її принесли на українську землю ченці з Палестини. У народі вважається, що ікона захищає оселі від пожеж і є оберегом для пожежників та рятувальників, пише 24 канал.

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За традицією у центрі ікони зображають Марію з малим Ісусом на руках. Цей образ зосереджений в середині стилізованої восьмикутної зірки, яка нагадує кущ терну, тобто неопалиму купину. До слова, історію про вогняний кущ, в якому Бог з'явився Мойсеєві на горі Сінай можна зустріти у Біблії. Бог з'явився йому у вигляді куща терну, який спалахнув вогнем, але так і не згоряв. У такий спосіб Бог закликав пророка вивести ізраїльський народ з рабства у Єгипті в край, який він для них підготував.

У руках матір Ісуса тримає "драбину Якова", яка символізує єднання земного і небесного початку. А навколо Марії зображені янголи й чотири євангелісти: Іван в образі орла, Лука в образі тільця, Матвій в образі лева, Марко в образі ангела. За давніми переказами перша ікона Божої Матері "Неопалима Купина" була написана на скелі в Єрусалимській пустелі, але в наш час є безліч різних інтерпретацій цього образу.

Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" / Фото "Янтар Полісся"

До образу Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" моляться з проханнями про захист свого дому та близьких людей від нещастя та біди.