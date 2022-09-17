Первые упоминания об иконе Божьей матери "Неопалимая Купина" датируются еще с 14 века. Считается, что ее принесли на украинскую землю монахи из Палестины. В народе считается, что икона защищает дома от пожаров и является оберегом для пожарных и спасателей, пишет 24 канал.

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По традиции, в центре иконы изображают Марию с малым Иисусом на руках. Этот образ сосредоточен в середине стилизованной восьмиугольной звезды, напоминающей куст терна, то есть неопалимую кочку. К слову, историю об огненном кусте, в котором Бог явился Моисею на горе Синай, можно встретить в Библии. Бог явился ему в виде куста терна, вспыхнувшего огнем, но так и не сгоравшего. Таким образом, Бог призвал пророка вывести израильский народ из рабства в Египте в край, который он для них подготовил.

В руках мать Иисуса держит "лестницу Иакова", которая символизирует единение земного и небесного начала. А вокруг Марии изображены ангелы и четыре евангелиста: Иоанн в образе орла, Лука в образе тельца, Матфей в образе льва, Марко в образе ангела. По древним преданиям первая икона Божией Матери "Неопалимая Купина" была написана на скале в Иерусалимской пустыне, но в наше время есть множество различных интерпретаций этого образа.

Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" / Фото "Янтарь Полесья"

К образу Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" молятся с просьбами о защите своего дома и близких от несчастья и беды.