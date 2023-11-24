Одним із головних атрибутів Нового Року та Різдва є ялинка, яку прикрашають цікаві іграшки, гірлянди та вироби ручної роботи. Завдяки їй ми переносимося в атмосферу фільму "Сам удома" та згадуємо, як головний герой Кевін любив цю новорічну красуню, зазначає 24 Канал.

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Важливо, щоб новорічний декор не лише створював затишок у домі, але й символізував прийдешній рік. Тож ми підготували добірку трендових іграшок, які ще й вдало поєднаються з твариною-покровителем 2024 року – Дерев'яним Драконом.

Яскраві великі кулі

Оскільки у Китаї Дракон є символом влади, пишноти та розкоші, то й прикраси на ялинку повинні яскраво виділятися. Найкраще підійдуть кулі у кольорах 2024 року – смарагдово-зелені, жовті, коричневі, а також з відтінками вогню та золота.

Великі та яскраві кулі на ялинку / Фото Canva

Вінтажні іграшки

Цієї зими також набирають популярності вінтажні прикраси на ялинку. Прийшов час діставати з горища старі іграшки, якими користувалися ще ваші бабусі та дідусі.

Якщо ж хочете щось більше сучасне, то в магазинах зараз багато варіантів ялинкових іграшок під старовину. Срібло і золото незмінно залишаються трендовими кольорами й цієї зими. Тож ви легко зможете придбати такі вінтажні іграшки та гарно поєднати їх із сучасним стилем.

Вінтажні іграшки / Фото Canva

Червні кулі

Прикраси на ялинку червоного кольору – у топі вже не один рік. Крім того, вони гарно передають стихію тварини-покровителя 2024 року – Дерев'яного Дракона. Червоний колір гарно поєднується із золотим. Тож ви можете прикрасити своє новорічне дерево виключно у таких тонах. Це виглядатиме не менш ефектно.

Червоні кулі / Фото Canva

В'язані іграшки

В'язані іграшки на ялинку створюють у кімнатні неймовірно затишну, домашню та приємну атмосферу. Це можуть бути в'язані помпони, тваринки, будиночки, грибочки та інше. Такі прикраси гарно поєднуються з гірляндою. Варто зазначити, що зв'язати їх ви можете і власноруч.

В'язані іграшки / Фото Elle Decor

Верхівка ялинки

Незмінною залишається класика – різдвяна зірка. Зараз у магазинах можна знайти безліч варіантів головної прикраси ялинки. Тож вам точно вдасться придбати щось оригінальне та таке, що гармонійно поєднаєтья з іншими іграшками.

Різдвяна зірка / Фото Canva