Одним из главных атрибутов Нового Года и Рождества есть елка, которую украшают интересные игрушки, гирлянды и изделия ручной работы. Благодаря ей мы переносимся в атмосферу фильма "Один дома" и вспоминаем, как главный герой Кевин любил эту новогоднюю красавицу, зазначает 24 Канал.

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Важно, чтобы новогодний декор не только создавал уют в доме, но и символизировал грядущий год. Мы подготовили подборку трендовых игрушек, которые еще и удачно сочетаются с животным-покровителем 2024 года - Деревянным Драконом.

Яркие большие шары

Поскольку в Китае Дракон является символом власти, великолепия и роскоши, то украшения на елку должны ярко выделяться. Лучше всего подойдут шары в цветах 2024 – изумрудно-зеленые, желтые, коричневые, а также с оттенками огня и золота.

Большие и яркие шары на елку / Фото Canva

Винтажные игрушки

Этой зимой также набирают популярность винтажные украшения на елку. Пришло время доставать с чердака старые игрушки, которыми пользовались еще ваши бабушки и дедушки.

Если же хотите что-то более современное, то в магазинах сейчас много вариантов елочных игрушек под старину. Серебро и золото неизменно остаются трендовыми цветами и этой зимой. Так что вы легко сможете приобрести такие винтажные игрушки и хорошо совместить их с современным стилем.

Винтажные игрушки / Фото Canva

Красные шары

Украшения на елку красного цвета – в топе уже не один год. Кроме того, они хорошо передают стихию животного-покровителя 2024 года – Деревянного Дракона. Красный цвет прекрасно сочетается с золотым. Так что вы можете украсить свое новогоднее дерево исключительно в таких тонах. Это будет смотреться не менее эффектно.

Красные шары / Фото Canva

Вязаные игрушки

Вязаные игрушки на елку создают в комнате невероятно уютную, домашнюю и приятную атмосферу. Это могут быть вязаные помпоны, животные, домики, грибочки и прочее. Такие украшения хорошо сочетаются с гирляндой. Следует отметить, что связать их вы можете и своими руками.

Вязаные игрушки / Фото Elle Decor

Верхушка елки

Неизменной остается классика – рождественская звезда. Сейчас в магазинах можно найти множество вариантов главного украшения елки. Так что вам точно удастся приобрести что-то оригинальное и гармонично сочетающееся с другими игрушками.

Рождественская звезда / Фото Canva