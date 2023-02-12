Щороку 14 лютого відзначається День Святого Валентина, або ж День усіх закоханих. Традиційно в цей день закохані дарують одне одному валентинки – серця, які уособлюють любов та симпатію, пише 24 Канал.

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Зазвичай валентинки вирізаються з картону чи купуються в магазині. Проте набагато приємніше отримати унікальну валентинку, зроблену своїми руками. До вашої уваги – добірка валентинок, які можна зробити власноруч та потішити вашу кохану людину оригінальним виробом.

Як зробити валентинку своїми руками – свіжі ідеї до Дня Святого Валентина