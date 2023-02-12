Каждый год 14 февраля отмечается День Святого Валентина, или День всех влюбленных. Традиционно в этот день влюбленные дарят друг другу валентинки – сердца, олицетворяющие любовь и симпатию, пишет 24 Канал.

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Обычно валентинки вырезаются из картона или покупаются в магазине. Однако гораздо приятнее получить уникальную валентинку, сделанную своими руками. Вашему вниманию – подборка валентинок, которые можно сделать собственноручно и порадовать вашего любимого человека оригинальным изделием.

Как сделать валентинку своими руками – свежие идеи ко Дню Святого Валентина