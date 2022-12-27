24 канал зібрав ідеї для подарунків, які потішать будь-кого та не вимагають, щоб ви довго сиділи за їхнім виготовленням.

Читайте також Святковий настрій навіть без електрики: як прикрасити домівку без гірлянд своїми руками

Невеличкі вироби, які зможуть порадувати ваших рідних та близьких, можна зробити за кілька годин – речі, виконані в'язальним гачком, можна дуже швидко зробити.

Шапка

У тіктоці нещодавно поширився тренд, метою якого є створення трендової шапки за рекордні строки. Яскраві чи приглушені кольори можуть зробити чудове поєднання, а шапка не вимагає великої майстерності чи досвіду – зробити її можна максимально просто.

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest

Рукавички

У тренді – рукавички без пальців, які можна зв'язати власноруч, зекономивши гроші та вклавши душу в подарунок близьким.

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest

Є багато варіацій ускладнених рукавичок, проте найшвидше та найлегше зв'язати рукавички, зроблені з прямокутного полотна. Головне – уточнити розмір руки в людини, якій ви готові подарувати цей виріб.

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest

Підставки під чашки

Універсальним подарунком, який не вимагатиме зняття мірок, буде в'язана підставка під чашки чи гарячі тарілки.

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest

Цей подарунок цілковито залежить від вашої фантазії та винахідливості – ви можете зробити як звичайне коло чи квадрат з ниток, так і різноманітні фігури, фукти чи квіти, які красиво доповнять інтер'єр.

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest

Швидкі ідеї для в'язаного подарунка гачком / Фото Pinterest