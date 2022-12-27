24 канал собрал идеи для подарков, которые порадуют кого-либо и не требуют, чтобы вы долго сидели за их изготовлением.

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Небольшие изделия, которые смогут обрадовать ваших родных и близких, можно сделать за несколько часов – вещи, выполненные вязальным крючком, можно очень быстро сделать.

Шапка

В тактоке недавно распространился тренд, целью которого является создание трендовой шапки в рекордные сроки. Яркие или приглушенные цвета могут сделать великолепное сочетание, а шапка не требует большого мастерства или опыта – сделать его можно просто.

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest

Перчатки

В тренде – перчатки без пальцев, которые можно связать собственноручно, сэкономив деньги и вложив душу в подарок близким.

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest

Есть много вариаций усложненных перчаток, однако быстрее и легче всего связать перчатки, сделанные из прямоугольного полотна. Главное – уточнить размер руки у человека, которому вы готовы подарить это изделие.

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest

Подставки под чашки

Универсальным подарком, не требующим снятия мерок, будет вязана подставка под чашки или горячие тарелки.

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest

Этот подарок полностью зависит от вашей фантазии и изобретательности – вы можете сделать как обычный круг или квадрат из нитей, так и разнообразные фигуры, цветы, которые красиво дополнят интерьер.

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest

Быстрые идеи для вязаного подарка крючком / Фото Pinterest