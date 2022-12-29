24 канал створив добірку актуальних та трендових варіацій для манікюру, виконаного у чорному кольорі.

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Мінімалізм завжди доречний

Якщо ви не хочете "обтяжувати" ваші нігті глибоким чорним кольором на повну, то можна додати до вашого манікюру лише елементи, виконані у чорному кольорі.

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Можна зробити французький манікюр, замінивши білі фрагменти чорними, або ж додати до нюдового манікюру кілька ліній чи крапок – усе залежить від того, наскільки темний манікюр ви хочете.

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Абстрактні форми – в тренді

Чорний манікюр можна виконати, додавши нотку оригінальності та вишуканості – абстракція на нігтях чудово виглядатиме та доповнить образ власниці.

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Поєднання ніжних відтінків, білого, чорного та святкового золотого підкреслить природну елегантність та витонченість володарки такого манікюру.

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Італійський манікюр

Ця техніка манікюру виконується виключно чорним кольором та ідеально підходить для власниць коротких нігтів – італійський манікюр візуально подовжує нігті.

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Це відбувається за допомогою маленької хитрощі – спеціального профарбовування лаком біля кутикули.

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest

Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest