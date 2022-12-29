24 канал створив добірку актуальних та трендових варіацій для манікюру, виконаного у чорному кольорі.
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Мінімалізм завжди доречний
Якщо ви не хочете "обтяжувати" ваші нігті глибоким чорним кольором на повну, то можна додати до вашого манікюру лише елементи, виконані у чорному кольорі.
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Можна зробити французький манікюр, замінивши білі фрагменти чорними, або ж додати до нюдового манікюру кілька ліній чи крапок – усе залежить від того, наскільки темний манікюр ви хочете.
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Абстрактні форми – в тренді
Чорний манікюр можна виконати, додавши нотку оригінальності та вишуканості – абстракція на нігтях чудово виглядатиме та доповнить образ власниці.
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Поєднання ніжних відтінків, білого, чорного та святкового золотого підкреслить природну елегантність та витонченість володарки такого манікюру.
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Італійський манікюр
Ця техніка манікюру виконується виключно чорним кольором та ідеально підходить для власниць коротких нігтів – італійський манікюр візуально подовжує нігті.
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Це відбувається за допомогою маленької хитрощі – спеціального профарбовування лаком біля кутикули.
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest
Ідеї для чорного новорічного манікюру / Фото Pinterest