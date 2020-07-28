У неділю, 26 липня, успішна співачка Світлана Тарабарова відзначила день народження. На ювілей вона зібрала чимало рідних і друзів в одному з престижних столичних закладів, а гостей свята розважала власними піснями. 30-річна зірка обрала для заходу ідеальну білу сукню, яка підкреслила її округлий живіт.

За кілька днів після святкування Світлана Тарабарова поділилася душевними кадрами в інстаграмі. Вона показала, що зустріла новий рік свого життя в колі рідних та близьких друзів, серед яких і зірки українського шоу-бізу, зокрема, репер Ярмак з дружиною і донькою. Атмосфера, яка панувала на вечірці з нагоди 30-річчя, не могла не підкорити мережу, адже її створювала сама іменинниця з мікрофоном у руках.

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Схоже, за тривалий карантин Світлана Тарабарова встигла неабияк засумувати за живими виступами, адже навіть на власному святі вийшла на імпровізовану сцену разом з музикантами. Навіть попри вагітність й чималий живіт зірка запалила та зарядила публіку неймовірними емоціями.

Справжні, щирі друзі – це скарб. Sweet 30 я запам'ятаю на все життя. Це було свято обіймів, усмішок, дитячого сміху та музики. Люблю всім серцем кожного,

– прокоментувала іменинниця.

Свято відбулось в київському ресторані на Дніпровській набережній з мальовничим видом на столицю. На заході був дрес-код, адже всі гості були вбранні у білі сукні чи костюми, що виглядало надзвичайно гармонійно. Не обійшлося без торта зі свічками, квітів та оплесків.

Образ Світлани Тарабарової

Для вечірки співачка обрала ідеальну білу сукню довжини міді з пікантними розрізами до стегон. Вбрання зі спущеними рукавами-ліхтариками та мереживними вставками вигідно підкреслювало стан при надії зірки завдяки плетеному поясу.

Ніжний образ Світлана Тарабарова довершила білими чобітками з блискавкою й не обтяжувала свою зовнішність насиченим макіяжем, показавши природну красу.

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