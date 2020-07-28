В воскресенье, 26 июля, успешная певица Светлана Тарабарова отметила день рождения. На юбилей она собрала немало родных и друзей в одном из престижных столичных заведений, а гостей праздника развлекала своими песнями. 30-летняя звезда выбрала для мероприятия идеальное белое платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.

За несколько дней после празднования Светлана Тарабарова поделилась душевными кадрами в инстаграме. Она показала, что встретила новый год своей жизни в кругу родных и близких друзей, среди которых и звезды украинского шоу-биза, в частности, рэпер Ярмак с женой и дочкой. Атмосфера, царившая на вечеринке по случаю 30-летия, не могла не покорить сеть, ведь ее создавала сама именинница с микрофоном в руках.

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Похоже, за длительный карантин Светлана Тарабарова успела изрядно соскучиться по живым выступлениям, ведь даже на собственном празднике вышла на импровизированную сцену вместе с музыкантами. Даже несмотря на беременность и большой живот, звезда зажгла и зарядила публику невероятными эмоциями.

Настоящие, искренние друзья – это сокровище. Sweet 30 я запомню на всю жизнь. Это был праздник объятий, улыбок, детского смеха и музыки. Люблю всем сердцем каждого,

– прокомментировала именинница.

Праздник состоялся в киевском ресторане на Днепровской набережной с живописным видом на столицу. На мероприятии был дресс-код, ведь все гости были одеты в белые платья или костюмы, что выглядело очень гармонично. Не обошлось без торта со свечами, цветов и аплодисментов.

Образ Светланы Тарабаровой

Для вечеринки певица выбрала идеальное белое платье длины миди с пикантными разрезами до бедер. Наряд со спущенными рукавами-фонариками и кружевными вставками выгодно подчеркивал беременность звезды благодаря плетеному поясу.

Нежный образ Светлана Тарабарова довершила белыми сапожками с молнией и не обременяла свою внешность насыщенным макияжем, показав естественную красоту.

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