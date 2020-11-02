Хворий на рак Джефф Бріджес показав перше фото з лікарні
Голлівудський актор Джефф Бріджес в жовтні цього року шокував шанувальників новиною. Улюбленець мільйонів поділився, що в нього діагностували рак і він розпочинає лікування. Тепер актор поділився першим фото з лікарні.
Нещодавно світ сколихнула новина про хворобу ще однієї знаменитості. У 70-річного Джеффра Бріджеса підтвердили лімформу – рак лімфатичної системи. На особистій сторінці в інстаграмі актор показав, як проходить лікування.
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Зірка стрічки "Великий Лебовські" вирішив поширити світлину та показав фанатам, що з ним усе добре. Він не падає духом і вірить у позитивний результат лікування.
На знімку Джеффр зображений у лікарняному халаті з крапельницею. Він подякував усім шанувальникам за підтримку та приємні слова.
Хочу подякувати всім, хто турбується про мене в цей час. Я почуваюся добре, особливо, отримуючи всі ваші добрі побажання та любов. Я буду ділитися новинами на своєму сайті,
– написав актор у дописі.
А от на сайті Бріджес зазначив, що "рак викликає відчуття цінності, подяки і старої доброї любові, і багато інших почуттів, це важливий час".
"Я відчуваю, що так багато всього йде, як я того хочу, і я ціную це. Вся ця любов заразлива, як якийсь позитивний вірус. Сподіваюся об'єднатися з вами у створенні прекрасного життя і світу для всіх нас. Давайте будемо триматися разом", – поділився голлівудський актор.
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