Нещодавно світ сколихнула новина про хворобу ще однієї знаменитості. У 70-річного Джеффра Бріджеса підтвердили лімформу – рак лімфатичної системи. На особистій сторінці в інстаграмі актор показав, як проходить лікування.

До теми В актора Джеффа Бріджеса діагностували рак: знаменитість починає лікування

Зірка стрічки "Великий Лебовські" вирішив поширити світлину та показав фанатам, що з ним усе добре. Він не падає духом і вірить у позитивний результат лікування.

На знімку Джеффр зображений у лікарняному халаті з крапельницею. Він подякував усім шанувальникам за підтримку та приємні слова.

Хочу подякувати всім, хто турбується про мене в цей час. Я почуваюся добре, особливо, отримуючи всі ваші добрі побажання та любов. Я буду ділитися новинами на своєму сайті,

– написав актор у дописі.

А от на сайті Бріджес зазначив, що "рак викликає відчуття цінності, подяки і старої доброї любові, і багато інших почуттів, це важливий час".

"Я відчуваю, що так багато всього йде, як я того хочу, і я ціную це. Вся ця любов заразлива, як якийсь позитивний вірус. Сподіваюся об'єднатися з вами у створенні прекрасного життя і світу для всіх нас. Давайте будемо триматися разом", – поділився голлівудський актор.