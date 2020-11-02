Голливудский актер Джефф Бриджес в октябре этого года шокировал поклонников новостью. Любимец миллионов поделился, что у него диагностировали рак и он начинает лечение. Теперь актер поделился первым фото из больницы.

Недавно мир всколыхнула новость о болезни еще одной знаменитости. У 70-летнего Джеффра Бриджеса подтвердили лимформу – рак лимфатической системы. На личной странице в Инстаграме актер показал, как проходит лечение.

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Звезда ленты "Большой Лебовски" решил опубликовать фотографию и показал фанатам, что с ним все хорошо. Он не падает духом и верит в положительный результат лечения.

На снимке Джеффр запечатлен в больничном халате с капельницей. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку и приятные слова.

Хочу поблагодарить всех, кто беспокоится обо мне в это время. Я чувствую себя хорошо, особенно, получая все ваши добрые пожелания и любовь. Я буду делиться новостями на своем сайте,

– написал актер в заметке.

А вот на сайті Бриджес отметил, что "рак вызывает ощущение ценности, благодарности и старой доброй любви, и многие другие чувства, это важное время".

"Я чувствую, что так много всего идет, как я того хочу, и я ценю это. Вся эта любовь заразительна, как некий позитивный вирус. Надеюсь объединиться с вами в создании прекрасного в жизни и мира для всех нас. Давайте будем держаться вместе", – поделился голливудский актер.