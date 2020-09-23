Українська співачка Христина Соловій стала жертвою кіберзловмисника. 24-річний харків'янин погрожував, переслідував співачку та зривав концерти. Після його арешту, Христина розповіла детальніше про переслідування.

Христина Соловій, відома українська співачка, зізналась, що вже два роки її переслідує фанат. Він атакував її у соцмережах з допомогою фейкових акаунтів. Про це вона розповіла в "Сніданку з 1+1".

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Прихильник Христини Соловій два роки надсилав погрози співачці, писав, що знає, де вона знаходиться та неодноразово зривав концерти. За допомогою ботів у мережі чоловік бронював всі квитки і зривав таким чином концерти.

Справа була не лише в зірваних концертах, він унеможливлював просто їхні продажі. Люди заходили на сайт і бачили, що все продано,

– зізнається співачка.

Через постійні напади Христина була змушена повністю скасувати два концерти. Їй вдалось провести ще три концерти, але зала була ледь заповнена. Через це Соловій втратила понад півтора мільйона гривень.

Чоловік під кожним постом співачки в інстаграмі писав про те, що вона лицемірна, несправедлива та брехлива. Він звинувачував її в побитті людей на концертах та погрожував прийти до її дому. Йому навіть вдалось одного разу вистежити під'їзд співачки через її фотографію. Але Христині тоді вдалося сховатися в будинку.

Кіперполіція вирахувала злочинця, ним виявився 24-річний харків'янин. Тепер йому загрожує 6 років за ґратами. Христина Соловій почувається безпечніше, але страх залишився.

"Я дуже добре ставлюся до своїх шанувальників. Іноді відповідаю їм особисто в дірект. Після цієї історії мені страшно насправді відкривати нове повідомлення", – розповіла сівачка. Вона ще не може позбутися тривоги, але подякувала кіберполіції.