Украинская певица Кристина Соловий стала жертвой киберпреступника. 24-летний харьковчанин угрожал, преследовал певицу и срывал концерты. После его ареста, Кристина рассказала подробнее о преследовании.

Кристина Соловий, известная украинская певица, призналась, что уже два года ее преследует фанат. Он атаковал ее в соцсетях с помощью фейковых аккаунтов. Об этом она рассказала в "Завтраке с 1+1".

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Поклонник Кристины Соловий два года посылал угрозы певице, писал, что знает, где она находится и неоднократно срывал концерты. С помощью ботов в сети мужчина бронировал все билеты и срывал таким образом концерты.

Дело было не только в сорванных концертах, он делал невозможным просто их продажу. Люди заходили на сайт и видели, что все продано,

– признается певица.

Из-за постоянных нападений Кристина была вынуждена полностью отменить два концерта. Ей удалось провести еще три концерта, но зал был едва заполнен. Поэтому Соловий потеряла более полутора миллиона гривен.

Мужчина под каждым постом певицы в инстаграме писал о том, что она лицемерная, несправедливая и лживая. Он обвинял ее в избиении людей на концертах и ​​угрожал прийти к ее дому. Ему даже удалось однажды выследить подъезд певицы через ее фотографию. Но Кристине тогда удалось скрыться в доме.

Киперполиция вычислила преступника, им оказался 24-летний харьковчанин. Теперь ему грозит 6 лет за решеткой. Кристина Соловий чувствует себя безопаснее, но страх остался.

"Я очень хорошо отношусь к своим поклонникам. Иногда отвечаю им лично в директ. После этой истории мне страшно на самом деле открывать новое сообщение", – рассказала певица. Она еще не может избавиться от тревоги, но поблагодарила киберполицию.