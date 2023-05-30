Що означає та звідки походить ім'я Христина: відомі українці та Дні Ангела

Христина – доволі популярне ім'я серед українського населення. Батьки все частіше обирають його своїм дітям. Що означає Христина, які відомі люди носять це ім'я та коли День Ангела –читайте далі.

Жінки Христини – завжди наполегливі. цілеспрямовані, сильні духом. Вони знають, чого хочуть від життя та сміливо крокують до своїх цілей. А от що означає Христина, походження, відомі люди з цим ім'ям, а також День Ангела – розповість 24 Канал.

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Значення ім'я Христина

Ім'я Христина має релігійне походження від Ісуса Христа. Походить від грецького слова, що перекладається як «християнка», «віддана Христу». Також може означати "приналежна Христові" або "посвячена Христові". Ім'я має релігійну асоціацію та зв'язок із Христом.

Відомі люди з ім'ям Христина

Христина Соловій – відома українська співачка та авторка пісень. Христина стала популярною завдяки своїй участю у відомому музичному телешоу "Голос країни", де вона пройшла до фіналу у 2013 році. Завдяки вокальному проєкту, Христина почала співпрацю зі Святославом Вакарчуком. Справжню славу артистці приніс хіт «Тримай», який увійшов до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube, набравши понад 50 мільйонів переглядів.



Христина Соловій / Фото Salve Music

Христина Алчевська – українська педагогиня та організаторка народної освіти. У 1862 заснувала Харківську жіночу недільну школу. Викладала безоплатно правознавство, географію, історію України, письмо, математику, фізику разом з іншими 100 вчителями. У 1896 збудувала для школи будинок вартістю 50 тисяч карбованців. У 1879 родина Христини відкрила ще одну школу в селі Олексіївка (нині Луганська область, у якій навчання проводили українською мовою. Алчевська поширювала українську мову, народну пісню та творчість Тараса Шевченка.



Христина Алчевська / Фото Спілка письменників України

Христина Христонько – сучасна українська співачка та блогерка. Раніше була вуличною музиканткою в Івано-Франківську. У 2021 році створила кавер разом з проєктом The Faino на пісню румунської співачки Minelli "Rampampam". Вже у лютому 2022 року кліп набрав понад 3 мільйонів переглядів на YouTube.



Христина Христонько / Фото Salve Music

Коли День Ангела

Христина – це ім'я, яке безпосередньо пов'язане з Ісусом Христом та займає провідне місце серед імен релігійного походження.

Тож не дивно, що у році багато разів можна побачити її День Ангела. Іменини Христина святкує 6 січня, 15 січня, 19 лютого, 13 березня, 26 березня, 31 травня, 13 червня, 24 липня, 6 серпня, 18 серпня, 27 жовтня, 15 грудня.