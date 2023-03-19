У третю неділю Великого посту віряни по-особливому вшановують Господній хрест, звідси пішла й назва – Хрестопоклонна неділя. У цей день на Літургії замість "Святий Боже" співають "Хресту твоєму" й кланяються, – так відбувається й увесь тиждень, повідомляє 24 Канал.

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Які свята відзначають 19 березня

Окрім вшанування хреста, 19 березня віряни згадують Костянтина та його матір Олену, які прославилися благочестивим життям.

У цей день згадують про 42 аморійських мучеників. Це святі воєначальники Аморії, взяті в полон. Відомі тим, що не відступили від віри й відмовилися переходити в іслам. За це халіф Аль-Васік наказав їх стратити.



42 аморійські мученики / Фото з Вікіпедії

19 березня іменини святкують: Федір, Максим, Костянтин, Аркадій, Ілона, Олена.

У світі відзначають День клієнта та Міжнародний день планетаріїв.

Що не можна робити у Хрестопоклонну неділю

Згідно зі звичаями, 19 березня варто дотримуватися таких правил: