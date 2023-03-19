В третье воскресенье Великого поста верующие по-особому чтят крест Господень, отсюда пошло и название – Крестопоклонное воскресенье. В этот день на Литургии вместо "Святой Боже" поют "Кресту твоему" и кланяются – так происходит и всю неделю, сообщает 24 Канал.
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Какие праздники отмечают 19 марта
- Кроме крещения, 19 марта верующие вспоминают Константина и его мать Елену, прославившихся благочестивой жизнью.
- В этот день вспоминают о 42 аморийских мучениках. Это святые военачальники Амории, взятые в плен. Известны тем, что не отступили от веры и отказались переходить в ислам. За это халиф Аль-Васик приказал их казнить.
42 аморийские мученики / Фото из Википедии
- 19 марта именины празднуют: Федор, Максим, Константин, Аркадий, Илона, Елена.
- В мире отмечается День клиента и Международный день планетариев.
Что нельзя делать в Крестопоклонное воскресенье
Согласно обычаям, 19 марта следует придерживаться следующих правил:
- Нельзя ругаться и отрицательно думать или отзываться о других.
- В этот день лучше отказаться от алкогольных напитков.
- Лучше с уважением относиться к воде – не заниматься стиркой или развешиванием белья.