День ангела сегодня празднуют Марфа, Михаил, Марта и Севастиан, информирует 24 Канал.

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Приметы на 16 марта

Есть пословица: "Евтропий снег топит, а весну ведет".

Наши предки заметили, что в этот день погода будет хорошей.

  • Если прилетели скворцы, то будет хороший урожай зерновых.
  • Если щебечут синицы, тогда уже скоро будет тепло.
  • Если вороны купают в снегу, то будет ясная погода
  • Если гуси летят высоко в небе, тогда ожидается полноводие, если низко будет мало воды.


Приметы на 16 марта / Фото Canva

Что нельзя делать 16 марта

  • Не берите деньги взаймы у близких и знакомых людей.
  • Не выносите мусор после заката.
  • Не пользуйтесь острыми и тяжелыми предметами в этот день.
  • Не идите в лес, чтобы не беспокоить живущих там животных.