16 марта в православном календаре упоминают мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В понтийском городе Амассии святых казнили за христианскую веру еще в 4 веке. Сегодня стоит помолоться к ним и попросить такие же несокрушимости и силы для украинских воинов, защищающих нас от российских врагов.