День ангела сегодня празднуют Марфа, Михаил, Марта и Севастиан, информирует 24 Канал.
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Приметы на 16 марта
Есть пословица: "Евтропий снег топит, а весну ведет".
Наши предки заметили, что в этот день погода будет хорошей.
- Если прилетели скворцы, то будет хороший урожай зерновых.
- Если щебечут синицы, тогда уже скоро будет тепло.
- Если вороны купают в снегу, то будет ясная погода
- Если гуси летят высоко в небе, тогда ожидается полноводие, если низко будет мало воды.
Приметы на 16 марта / Фото Canva
Что нельзя делать 16 марта
- Не берите деньги взаймы у близких и знакомых людей.
- Не выносите мусор после заката.
- Не пользуйтесь острыми и тяжелыми предметами в этот день.
- Не идите в лес, чтобы не беспокоить живущих там животных.