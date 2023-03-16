16 березня в православному календарі згадують мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. В понтійському місті Амасії святих стратили за християнську віру ще в 4 столітті. Сьогодні варто помолотися до них та попросити такої ж незламності та сили для українських воїнів, які захищають нас від російських ворогів.