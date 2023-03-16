День ангела сьогодні святкують Марфа, Михайло, Марта та Севастіан, інформує 24 Канал.
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Прикмети на 16 березня
Існує прислів'я: "Євтропій сніг топить, а весну веде".
У народі вважаю, що в цей день потрібно спостерігати за птахами, адже вони віщують погоду:
- Якщо прилетіли шпаки, то буде хороший урожай зернових.
- Якщо щебечуть синиці, тоді вже скоро буде тепло.
- Якщо ворони купають в снігу, то буде ясна погода
- Якщо гуси летять високо в небі, тоді очікується повноводдя, якщо низько – буде мало води.
Прикмети на 16 березня / Фото Canva
Що не можна робити 16 березня
- Не беріть гроші в борг у близьких та знайомих людей.
- Не виносьте сміття після заходу сонця.
- Не користуйтеся гострими та важкими предметами в цей день.
- Не йдіть до лісу, щоб не турбувати тварин, які там живуть.