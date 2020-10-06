Вже 23 жовтня на телеканалі "СТБ" відбудеться прем'єра нового реаліті-шоу "Холостячка". Головною героїнею першого сезону проєкту стала акторка Ксенія Мішина. Творці шоу вирішили поділитися з шанувальниками цікавими фактами про красуню.

На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі опублікували допис, в якому розповіли усі подробиці про головну героїню – Ксенію Мішину. Якою будде "Холостячка" першого сезону реаліті – читайте далі.

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Цікаві факти про Ксенію Мішину

Їй подобаються чоловіки з татуюваннями. Однак сама актриса поки що не наважується зробити собі тату.

Важливий і безкомпромісний ритуал Ксенії перед сном – змити макіяж. Актриса дуже ретельно стежить і дбає про свою шкіру.

Ксенія могла піти по стопах мами і стати бухгалтером. Однак бажання і мрія стати актрисою були сильнішими.

Ксенія раціонально витрачає гроші. Актриса забезпечує сина і батьків самостійно. Проте одного разу Холостячка побачила досить дорогі брендові окуляри, в які закохалася моментально. Декілька тижнів вона сумнівалася, не могла спати, і все-таки вирішила придбати цей аксесуар. Проте вже через декілька місяців ці найулюбленіші і бажані окуляри акторка загубила.

Я залишила їх на лавці і пішла. Це була найбільша матеріальна втрата з речей,

– зізналася Мішина.

"Кріпосна" – це художній серіал, де костюмерам дали повну свободу для креативу. Вікторіанська епоха, яка заворожує своєю красою. Ксенія Мішина зіграла головну роль у драмі – Лідію Шефер. Безжальна, жорстока поміщиця, яка ніколи не жаліла кріпаків. Але мало хто знає, що після тривалих зйомок вбрання залишали на тілі Холостячки синці, подряпини і набряки. Вага однієї сукні могла сягати до 10 кг.

Поводитися з сукнями я також вчилася довго. Адже важливо ще красиво в них сісти, щоб не потонути під повнотою оксамиту. Пам'ятаю, як тренувалася сідати в цих костюмах,

– пригадала Ксенія.

Актриса зізнавалася, що до зйомок вона пройшла майстер-клас із роботи з батогом. Це було необхідно для проморолика, в якому Лідія Шефер безжально била кріпосну Катю.

Насправді це дуже складно! Під час знімання тизеру мені було складно триматися на коні і при цьому бити кріпосну. Такі сцени дуже небезпечні і вимагають особливої ​​уваги. Але я розуміла, що головне – зробити все естетично в кадрі,

– поділилася акторка.