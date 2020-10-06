Уже 23 октября на телеканале "СТБ" состоится премьера нового реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней первого сезона проекта стала актриса Ксения Мишина. Создатели шоу решили поделиться с поклонниками интересными фактами о красавице.

На официальной странице проекта в инстаграме опубликовали сообщение, в котором рассказали все подробности о главной героине – Ксении Мишине. Какой будет "Холостячка" первого сезона реалити-читайте далее.

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Интересные факты о Ксении Мишине

Ей нравятся мужчины с татуировками. Однако сама актриса пока не решается сделать себе тату.

Важный и бескомпромиссный ритуал Ксении перед сном – смыть макияж. Актриса очень тщательно следит и заботится о своей коже.

Ксения могла пойти по стопам мамы и стать бухгалтером. Однако желание и мечта стать актрисой были сильнее.

Ксения рационально тратит деньги. Актриса обеспечивает сына и родителей самостоятельно. Однако однажды Холостячка увидела довольно дорогие брендовые очки, в которые влюбилась моментально. Несколько недель она сомневалась, не могла спать, и все-таки решила приобрести этот аксессуар. Однако уже через несколько месяцев эти самые любимые и желанные очки актриса потеряла.

Я оставила их на скамейке и ушла. Это была самая большая материальная потеря из вещей,

- призналась Мишина.

"Крепостная" – это художественный сериал, где костюмерам дали полную свободу для креатива. Викторианская эпоха, которая завораживает своей красотой. Ксения Мишина сыграла главную роль в драме – Лидию Шефер. Безжалостная, жестокая помещица, которая никогда не жалела крепостных. Но мало кто знает, что после длительных съемок наряды оставляли на теле Холостячки синяки, царапины и отеки. Вес одного платья мог достигать до 10 кг.

Обращаться с платьями я также училась долго. Ведь важно еще красиво в них сесть, чтобы не утонуть под полнотой бархата. Помню, как тренировалась садиться в этих костюмах,

- вспомнила Ксения.

Актриса признавалась, что до съемок она прошла мастер-класс по работе с кнутом. Это было необходимо для проморолика, в котором Лидия Шефер безжалостно била крепостную Катю.

На самом деле это очень сложно! Во время съема тизера мне было сложно держаться на лошади и при этом бить крепостную. Такие сцены очень опасны и требуют особого внимания. Но я понимала, что главное – сделать все эстетично в кадре,

- поделилась актриса.