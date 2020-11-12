Головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина під час пресконференції, яку глядачі зможуть побачити вже в п'ятницю, 13 листопада, в 4 випуску проєкту, розповіла про своїх фаворитів.

На пресконференції, що стала груповим побаченням для чотирьох учасників проєкту, побували журналісти видання "Караван историй". Ксенія Мішина вирішила показати чоловікам частину свого публічного життя, тому запросила їх на таку неординарну зустріч.

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Фаворити Ксенії Мішиної на проєкті "Холостячка"

Ксенія зізналася, що у неї є фаворити на проєкті. Проте кожного разу чоловіки розкриваються з іншого боку.

"Іноді, йдучи на побачення, я думаю: "Щось не те". І тут раптом відбувається неймовірне побачення і чоловік так розкривається і показує себе з такого боку, що я зачаровуюся. Поки, на відстані декількох тижнів від старту, всі симпатії нестабільні. Можливо, далі стане зрозуміліше. Але "метелики в животі" від одного з учасників вже були", – поділилася "Холостячка".

Головна героїня поділилася, що вирішила організувати таке побачення, оскільки прагнула познайомити чоловіків з професійним та публічним життям. Мішина переконана, що вони мають бути готовими до цього, оскільки у минулих стосунках саме через ці складові життя "Холостячки" вже виникали проблеми.

Зазначимо, випуск проєкту "Холостячка" відбудеться вже в п'ятницю, 13 листопада. Відповідно до анонсу у Ксенії Мішиної відбудеться перший поцілунок з учасником, а також вона дізнається, хто з чоловіків обманював її від початку своєї участі у реаліті-шоу.