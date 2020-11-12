"Холостячка" Ксения Мишина рассказала о своих фаворитах на проекте
Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина во время пресс-конференции, которую зрители смогут увидеть уже в пятницу, 13 ноября, в 4 выпуске проекта рассказала о своих фаворитах.
На пресс-конференции, которая стала групповым свиданием для четырех участников проекта, побывали журналисты издания "Караван историй". Ксения Мишина решила показать мужчинам часть своей публичной жизни, поэтому пригласила их на такую неординарную встречу.
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Фавориты Ксении Мишиной на проекте "Холостячка"
Ксения призналась, что у нее есть фавориты на проекте. Однако каждый раз мужчины раскрываются с другой стороны.
"Иногда, идя на свидание, я думаю: "Что-то не то". И тут вдруг происходит невероятное свидание и мужчина так раскрывается и показывает себя с такой стороны, что я очарована. Пока, на расстоянии нескольких недель от старта, все симпатии нестабильны. Возможно, дальше станет понятнее. Но "бабочки в животе" от одного из участников уже были", – поделилась "Холостячка".
Главная героиня поделилась, что решила организовать такое свидание, поскольку стремилась познакомить мужчин с профессиональной и публичной жизнью. Мишина убеждена, что они должны быть готовы к этому, поскольку в прошлых отношениях именно из-за этих составляющих жизни "Холостячки" уже возникали проблемы.
Отметим, выпуск проекта "Холостячка" состоится уже в пятницу, 13 ноября. Согласно анонсу у Ксении Мишиной состоится первый поцелуй с участником, а также она узнает, кто из мужчин обманывал ее от начала своего участия в реалити-шоу.
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