В американської акторки Шеннен Догерті після двох років ремісії знову діагностували рак молочної залози. Це сталося в лютому цього року і тепер хвороба розвинулася до четвертої стадії. У відвертому інтерв'ю знаменитість поділилася подробицями лікування і зізналася, що хоче написати прощальні листи рідним, але поки що не наважується зробити це.

Зірка серіалу "Беверлі Гіллз, 90210" поспілкувалася з журналістами видання Elle. Вона зазначила, що продовжує боротьбу і не збирається здаватися. 49-річна акторка повідомила, що її хворобу вже неможливо вилікувати.

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Боротьба Шеннен Догерті з раком

Шеннен розповіла, що після двох років ремісії онкології, вона відчула нестерпний біль у спині. Тоді й зрозуміла, що хвороба повернулася.

Це було не: "Я позаймалася спортом, і трохи ниє", а ось так: "Господи, як боляче!"

– пригадала Догерті.



Шеннен Догерті / Фото Elle

Зірка каже, що після цього зробили томографію, яка й підтвердила рецидив. Тоді акторці діагностували метастатичний рак – деякі злоякісні клітини вціліли і поширилися на хребет, а згодом можуть вразити мозок, легені, печінку. Щоб затримати цей незворотній процес знаменитість постійно приймає гормональні ліки.

Акторка зізналася, що зараз вона намагається якомога більше насолоджуватися простими моментами. Зокрема, отримує задоволення від зустрічей з друзями, ігор з собакою, роботи в городі.



Шеннен Догерті / Фото Elle

Прощальні листи рідним

Також Догерті зізналася, що хоче залишити близьким прощальні листи та відеозаписи. Проте наразі вона не може змусити себе зробити це.

"Є речі, які я повинна сказати своїй мамі. Я хочу, щоб мій чоловік знав, що він для мене означає. Але коли настає час це зробити, виникає відчуття, що це кінець. Таке відчуття, ніби ти себе списуєш, а я не списую себе. Я почуваюся дуже, дуже здоровою людиною. Складно згортати свої справи, коли ти відчуваєш, що проживеш іще 10 чи 15 років. Кожен, у кого четверта стадія раку, стикається з тим, що інші ставлять на ньому хрест. А я не готова, щоб на мені ставили хрест. У мені дуже багато життя", – наголосила акторка.



Шеннен Догерті / Фото Elle

Що відомо про хворобу Шеннен Догерті?

В акторки діагностували рак в березні 2015 року. Через декілька місяців лікування їй стало краще, почалася ремісія. Проте вже в лютому 2020 року в одному з інтерв'ю жінка зізналася, що вкотре змушена проходити курс лікування. Цього разу лікарі виявили четверту стадію раку молочної залози.

Проте знаменитість не опускає рук і вірить лише в найкраще. Шеннен на власному прикладі прагне довести, що за будь-яких життєвих обставин не можна припиняти боротьбу. На особистій сторінці в інстаграмі вона неодноразово розповідала про своє самопочуття, дякувала друзям, рідним, прихильникам за підтримку.