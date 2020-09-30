У американской актрисы Шеннен Доэрти после двух лет ремиссии вновь диагностировали рак молочной железы. Это произошло в феврале этого года и теперь болезнь развилась до четвертой стадии. В откровенном интервью знаменитость поделилась подробностями лечения и призналась, что хочет написать прощальные письма родным, но пока что не решается сделать это.

Звезда сериала "Беверли Хиллз, 90210" пообщалась с журналистами издания Elle. Она отметила, что продолжает борьбу и не собирается сдаваться. 49-летняя актриса сообщила, что ее болезнь уже невозможно вылечить.

К теме Джейсон Пристли рассказал, как Шеннен Доэрти борется с раком

Борьба Шеннен Доэрти с раком

Шеннен рассказала, что после двух лет ремиссии онкологии, она почувствовала невыносимую боль в спине. Тогда и поняла, что болезнь вернулась.

Это было не: "Я позанималась спортом, и немного ноет", а вот так: "Господи, как больно!"

– вспомнила Доэрти.



Шеннен Доэрти / Фото Elle

Звезда говорит, что после этого сделали томографию, которая и подтвердила рецидив. Тогда актрисе диагностировали метастатический рак – некоторые злокачественные клетки уцелели и распространились на позвоночник, а впоследствии могут поразить мозг, легкие, печень. Чтобы задержать этот необратимый процесс знаменитость постоянно принимает гормональные лекарства.

Актриса призналась, что сейчас она старается как можно больше наслаждаться простыми моментами. В частности, получает удовольствие от встреч с друзьями, игр с собакой, работы в огороде.



Шеннен Доэрти / Фото Elle

Прощальные письма родным

Также Доэрти призналась, что хочет оставить близким прощальные письма и видеозаписи. Однако пока она не может заставить себя сделать это.

"Есть вещи, которые я должна сказать своей маме. Я хочу, чтобы мой муж знал, что он для меня значит. Но когда наступает время это сделать, возникает ощущение, что это конец. Такое ощущение, будто ты себя списываешь, а я не списываю себя. Я чувствую себя очень, очень здоровым человеком. Сложно сворачивать свои дела, когда ты чувствуешь, что проживешь еще 10 или 15 лет. Каждый, у кого четвертая стадия рака, сталкивается с тем, что другие ставят на нем крест. А я не готова, чтобы на мне ставили крест. Во мне очень много жизни", – подчеркнула актриса.



Шеннен Доэрти / Фото Elle

Что известно о болезни Шеннен Доэрти?

У актрисы диагностировали рак в марте 2015 года. Через несколько месяцев лечения ей стало лучше, началась ремиссия. Однако уже в феврале 2020 года в одном из интервью женщина призналась, что в очередной раз вынуждена проходить курс лечения. На этот раз врачи обнаружили четвертую стадию рака молочной железы.

Однако знаменитость не опускает рук и верит лишь в лучшее. Шеннен на собственном примере стремится доказать, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя прекращать борьбу. На личной странице в инстаграме она неоднократно рассказывала о своем самочувствии, благодарила друзей, родных, поклонников за поддержку.