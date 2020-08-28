Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) цього року одружилась з гумористом Сергієм Середою. Вона часто ділиться з шанувальниками ніжними фото та відео з чоловіком.

Навесні цього року MamaRika одружилась з Сергієм Середою. Церемонію наречені провели таємно на безлюдному острові Таїланда. Цього разу співачка опублікувала ніжну фотографію з чоловіком на сторінці в інстаграмі.

До слова Співачка MamaRika таємно вийшла заміж у Таїланді: перші фото з церемонії

Пара стоїть біля дерев, обернувшись один до одного та обійнявшись. Для такої зворушливої світлини MamaRika обрала білу майку та джинсові мінішорти. Поверх жінка накинула сорочку, яка сповзла вниз і показала тендітні плечі співачки.

Образ доповнив макіяж: зірка підкреслила очі темними тінями і виділила гострі вилиці. Look завершили масивні сережки-кільця. Сергій одягнув білу сорочку і чорні штани.

Якийсь такий важкий день сьогодні, що аж голова розболілась. Хочеться печива, шоколадку, морозиво, ще трохи печива і на ручки,

– підписала фото співачка.

"Не сумуй, красуне", "Розслабся, сонечко. Ви – вогонь", "Прекрасні", "Ви наші проліски", – засипали позитивними коментарями допис шанувальники.