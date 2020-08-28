Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) в этом году вышла замуж за юмориста Сергеем Середу. Она часто делится с поклонниками нежными фото и видео с мужем.

Весной этого года MamaRika вышла замуж за Сергея Середу. Церемонию молодожены провели тайно на необитаемом острове Таиланда. На этот раз певица опубликовала нежную фотографию с мужем на странице в инстаграме.

К слову Певица MamaRika тайно вышла замуж в Таиланде: первые фото с церемонии

Пара стоит возле деревьев, повернувшись друг к другу и обнявшись. Для такой трогательной фотографии MamaRika выбрала белую майку и джинсовые мини-шорты. Сверху женщина накинула рубашку, которая сползла вниз и показала хрупкие плечи певицы.

Образ дополнил макияж: звезда подчеркнула глаза темными тенями и выделила острые скулы. Look завершили массивные серьги-кольца. Сергей одел белую рубашку и черные брюки.

Какой-то такой тяжелый день сегодня, что голова разболелась. Хочется печенья, шоколадку, мороженое, еще немного печенья и на ручки,

– подписала фото певица.

"Не грусти, красавица", "Расслабься, солнышко. Вы – огонь", "Прекрасные", "Вы наши подснежники", – засыпали положительными комментариями пост поклонники.