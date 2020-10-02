У квітні цьогоріч відома українська акторка Ольга Сумська вдруге стала бабусею. 30-річна донька Антоніна, яка будує кар'єру в Росії, народила хлопчика. Однак зірка досі не бачила онука. Вона зізналась, що мріє про зустріч у родинному колі, проте на заваді став карантин.

Старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна майже пів року тому стала мамою сина, народивши братика 3-річній доньці Єві. Разом з коханим актором Володимиром Ягличем вона живе в Росії. В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" Сумська зізналась, що з онуком досі не бачилась.

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Під час вагітності, як і після пологів, Антоніна в Москві, тому зі знаменитою мамою спілкувалась лише телефоном. Ольга Сумська пояснила, що онука, ім'я якого батьки досі приховують, бачила лише через екран. В умовах пандемії коронавірусу та карантину донька не наважується прилетіти в Україну з новонародженою дитиною.

Я чекаю цієї можливості і прагну всією душею. Поки ми спілкуємося у форматі онлайн. Звісно, так хочеться обійняти малечу, притиснути до серця, зібратися за родинним столом,

– зізналась Ольга Сумська.

Варто зазачити, що Антоніна Паперна та Володимир Яглич, які живуть в цивільному шлюбі, тримають особисте життя в таємниці. Про народження первістка доньки Єви стало відомо з чуток в пресі. Батьки довго приховували обличчя дівчинки від камер і лише в 2-річному віці наважились показати її публічно. Схоже, сімейні світлини з сином з'являться в мережі нескоро.