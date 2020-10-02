Хочется обнять малышей: Ольга Сумская объяснила, почему до сих пор не видела внука в апреле этого года известная украинская актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. 30-летняя дочь Антонина, строящая карьеру в России, родила мальчика. Однако звезда до сих пор не видела внука. Она призналась, что мечтает о встрече в кругу семьи, однако помешал карантин.

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная почти пол года назад стала мамой сына, родив братика 3-летней дочке Еве. Вместе с любимым актером Владимиром Яглычем она живет в России. В интервью для программы "Звездный путь" Сумская призналась, что с внуком до сих пор не виделась.

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Во время беременности, как и после родов, Антонина была в Москве, поэтому со знаменитой мамой общалась только по телефону. Ольга Сумская пояснила, что внука, имя которого родители до сих пор скрывают, видела только через экран. В условиях пандемии коронавируса и карантина дочь не решается прилететь в Украину с новорожденным ребенком.

Я жду этой возможности и стремлюсь всей душой. Пока мы общаемся в формате онлайн. Конечно, так хочется обнять малышей, прижать к сердцу, собраться за семейным столом,

– призналась Ольга Сумская.

Стоит отметить, что Антонина Паперная и Владимир Яглыч, которые живут в гражданском браке, держат личную жизнь в тайне. О рождении первенца дочери Евы стало известно из слухов в прессе. Родители долго скрывали лицо девочки от камер и только в 2-летнем возрасте решились показать ее публично. Похоже, семейные фотографии с сыном появятся в сети нескоро.