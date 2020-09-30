Популярная украинская актриса Ольга Сумская недавно снялась в горячей фотосессии. Она рассказала, почему решила пойти на такой шаг, а также призналась в том, что с возрастом стала более ревнивой.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская недавно снялась в откровенной фотосессии. О ней она рассказала в программе "Вкусный эксклюзив" на канале "Украина".

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Ольга отметила, что она только поддерживает демонстрацию женской красоты в любом возрасте. Но актриса не советуется с мужем относительно таких фотосессий, лишь потом удивляет его, когда присылает готовые фотографии. Также она не была бы против похожей съемки, только с мужчиной.

Женщина – это как дорогое вино, с возрастом только лучше,

– утверждает Ольга Сумская, которой недавно исполнилось 54 года.

Актриса призналась, что ужасно ревнива, даже иногда себя не узнает. И добавила, что с возрастом эта черта характера проявятся еще больше. Например, когда муж не отвечает на звонки, тогда Сумская звонит ему на вайбер и спрашивает, где он и "не голодный" ли. А когда Виталий идет в ванную, а женщина слышит звук сообщения, сразу хочет проверить телефон, но не знает пароля.

Все же, она не подловила мужа на таком, да и не пыталась. Поскольку за годы супружеской жизни у них было все. Но если бы увидела что-то провокационное, говорит: "я не знаю, что бы здесь было. Такое увидеть – это же капец!".