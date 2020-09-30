Популярна українська акторка Ольга Сумська нещодавно знялась у гарячій фотосесії. Вона розповіла, чому вирішила піти на такий крок, а також зізналась про те, що з віком стала більш ревнивою.

Популярна українська акторка Ольга Сумська нещодавно знялась в відвертій фотосесії. Про неї вона розповіла на програмі "Смачний ексклюзив" на каналі "Україна".

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Ольга наголосила, що вона тільки підтримує демонстрацію жіночої краси у будь-якому віці. Але акторка не радиться з чоловіком стосовно таких фотосесій, лише потім дивує його, коли надсилає готові світлини. Також вона не була б проти схожої зйомки, тільки з чоловіком.

Жінка – це як дороге вино, з віком тільки краще,

– стверджує Ольга Сумська, якій нещодавно виповнилося 54 роки.

Акторка зізналась, що страшенно ревнива, навіть інколи себе не впізнає. Та додала, що з віком ця риса характеру проявятися ще більше. Наприклад, коли чоловік не відповідає на дзвінки, тоді Сумська дзвонить йому на вайбер і запитує, де він та "чи не голодний". А коли Віталій йде у ванну, а жінка чує звук повідомлення, одразу хоче перевірити телефон, але не знає пароля.

Все ж, вона не підловила чоловіка на такому, та й не намагалась. Оскільки за роки подружнього життя у них було все. Але якби побачила щось провокативне, каже: "Я не знаю, що б тут було. Таке побачити – це ж капець!".