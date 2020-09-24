Відомий хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма одружений вже шість років з коханою Ліліаною, весілля з якою зіграв після восьми років стосунків. Пара виховує сина Леона, однак мріє про донечку.

Якщо дружина Влада Ями супроводжує його ледь не на всіх світських заходах, то обличчя сина Леона подружжя досі приховує від камер. В інтерв'ю для програми "Кава з перцем" хореограф зізнався, що хоче поповнення в родині та мріє, щоб другою дитиною була дівчинка.

Читайте також Потанцював з коханою в морі: Влад Яма та його дружина відсвяткували річницю весілля – фото

Буде як буде, але хочеться дівчинку. Треба буде вбрання купувати, я дуже боюсь цього моменту, але все рівно хочу,

– поділився Влад Яма.

Найбільше про появу на світ донечки мріє кохана зіркового чоловіка Ліліана. Вона вже фантазує, як купуватиме для крихітки сукні, а згодом сумочки, прикраси та косметику. Схоже, зіркова пара цілком готова до поповнення в сім'ї, а народження доньки Влад Яма з дружиною планують в найближчі роки.



Влад Яма з дружиною і сином / Фото Instagram / @vladyama_official