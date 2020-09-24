Известный хореограф и неизменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма женат уже шесть лет с любимой Лилианой, свадьбу с которой сыграл после восьми лет отношений. Пара воспитывает сына Леона, однако мечтает о дочери.

Если жена Влада Ямы сопровождает его чуть ли не на всех светских мероприятиях, то лицо сына Леона супруги до сих пор скрывают от камер. В интервью для программы "Кофе с перцем" хореограф признался, что хочет пополнение в семье и мечтает, чтобы вторым ребенком была девочка.

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Будет как будет, но хочется девочку. Надо будет наряды покупать, я очень боюсь этого момента, но все равно хочу,

– поделился Влад Яма.

Больше всего о появлении на свет дочери мечтает любимая звездного мужа Лилиана. Она уже фантазирует, как будет покупать для крохи платья, а затем сумочки, украшения и косметику. Похоже, звездная пара вполне готова к пополнению в семье, а рождение дочери Влад Яма с женой планируют в ближайшие годы.



Влад Яма с женой и сыном​ / Фото Instagram / @vladyama_official