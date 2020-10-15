Голлівудський актор Хоакін Фенікс погодився на роль Наполеона Бонапарта. Екранізує байопік знаменитий режисер Рідлі Скотт, який 30 років тому прославився завдяки культовій стрічці "Гладіатор",

Графік режисера є дуже насиченим. В час карантину Рідлі Скотт таки завершив зйомки історичного фільму "Остання дуель" з Меттом Деймоном та вже у березні 2021 року планує відзняти стрічку "Ґуччі". У драмі зіграють знамениті Леді Гага, Роберт де Ніро, Аль Пачіно та Джаред Лето. Та на цьому робота режисера не завершиться, адже на черзі – фільм про Наполеона Бонапарта, передає The Hollywood Reporter.

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Стрічка вже отримала назву – Kitbag ("Речовий мішок"), що походить від вислову "Генеральські речі можна знайти в речмішку кожного солдата". У центрі сюжету постане історія становлення Наполеона та його безжальна боротьба за імператорський трон. Водночас автори проєкту покажуть особисте життя Бонапарта і його мінливі стосунки з дружиною Жозефіною.

Наразі відомо, що головну роль у стрічці виконає Хоакін Фенікс. Це вперше актор постане у фільмі Рідлі Скотта після зйомок "Гладіатора". Увага глядачів вже прикута до цієї новинки кіно, адже перша роль імператора Коммода принесла Хоакіну Феніксу Оскар.