Голливудский актер Хоакин Феникс согласился на роль Наполеона Бонапарта. Экранизирует байопик знаменитый режиссер Ридли Скотт, который 20 лет назад прославился благодаря культовой ленте "Гладиатор",

График режиссера очень насыщенный. Во время карантина Ридли Скотт таки завершил съемки исторического фильма "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и уже в марте 2021 года планирует снять фильм "Гуччи". В драме сыграют знаменитые Леди Гага, Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето. Но на этом работа режиссера не завершится, ведь на очереди – фильм о Наполеоне Бонапарте, передает The Hollywood Reporter.

Интересно Николь Кидман призналась, в какой культовой ленте мечтала сыграть

Лента уже получила название – Kitbag ("Вещевой мешок"), что происходит от выражения "Генеральские вещи можно найти в вещмешке каждого солдата". В центре сюжета появится история становления Наполеона и его безжалостная борьба за императорский трон. В то же время авторы проекта покажут личную жизнь Бонапарта и его меняющиеся отношения с женой Жозефиной.

Известно, что главную роль в картине исполнит Хоакин Феникс. Впервые актер предстанет в фильме Ридли Скотта после съемок "Гладиатора". Внимание зрителей уже приковано к этой новинке кино, ведь первая роль императора Коммода принесла Хоакину Фениксу Оскар.