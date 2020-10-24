Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова розповіла про свої емоції після перегляду нового проєкту "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Даша зазначила, що досі ностальгує за шоу і додала, що хлопці пліткують не гірше за дівчат.

Вчора, 23 жовтня, стартував грандіозний новий проєкт каналу "СТБ" – "Холостячка". Головною його героїнею стала акторка Ксенія Мішина. Вже вийшов перший випуск шоу, тож жінка обрала чоловіків, з якими зустрічатиметься надалі. Проєкт "Холостячка" викликав багато обговорень у соціальних мережах, користувачі діляться враженнями від першого випуску та називають своїх фаворитів.

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Своїми емоціями від перегляду шоу поділилась і переможниця десятого сезону "Холостяка" Даша Ульянова. Вона опублікувала допис на інстаграм-сторінці, який присвятила враженням. Дівчина зізналась, що її досі переслідує почуття ностальгії за шоу. Тому під час ефіру Даша пригадала свої емоції на першій вечірці "Холостяка". Тоді вона станцювала еротичний танець і присвятила його Максові.

Також дівчина зазначила, що Ксенія Мішина її приємно вразила. За її словами, головна героїня шоу дуже позитивна, але водночас стримана й дуже красива. Чоловіки проєкту теж її здивували, щоправда тим, що так само пліткують, як і жінки.

Чоловіки, звичайно, мене здивували. Я думала, що такі розбірки і плітки можливі тільки у жінок. А ні, хлопці теж не відстають,

– поділилась Даша Ульянова.

Переможниця "Холостяка" заявила, що особисто її вразила авторська пісня від Андрія Шатирка, а також сподобалися хлопці, які проявили турботу не тільки до Ксенії, а й до її дитини. Даша зазначила, що хоч у неї немає дітей, але оскільки вона росла у великій родині, то знає, що один із шляхів до жіночого серця лежить через прийняття і любов до її дитини.