Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова рассказала о своих эмоциях после просмотра нового проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Даша отметила, что до сих пор ностальгирует по шоу и добавила, что ребята сплетничают не меньше девушек.

Вчера, 23 октября, стартовал грандиозный новый проект канала "СТБ" – "Холостячка". Главной его героиней стала актриса Ксения Мишина. Уже вышел первый выпуск шоу, поэтому женщина выбрала мужчин, с которыми будет встречаться в дальнейшем. Проект "Холостячка" вызвал много обсуждений в социальных сетях – пользователи делятся впечатлениями от первого выпуска и называют своих фаворитов.

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Своими эмоциями от просмотра шоу поделилась и победительница десятого сезона "Холостяка" Даша Ульянова. Она опубликовала сообщение на инстаграм-странице, которое посвятила впечатлениям. Девушка призналась, что ее до сих пор преследует чувство ностальгии по шоу. Поэтому во время эфира Даша вспомнила свои эмоции на первой вечеринке "Холостяка". Тогда она станцевала эротический танец и посвятила его Максу.

Также девушка отметила, что Ксения Мишина ее приятно поразила. По ее словам, главная героиня шоу очень позитивная, но в то же время сдержанная и очень красивая. Мужчины проекта тоже ее удивили, правда тем, что так же сплетничают, как и женщины.

Мужчины, конечно, меня удивили. Я думала, что такие разборки и сплетни возможны только у женщин. А нет, ребята тоже не отстают,

– поделилась Даша Ульянова.

Победительница "Холостяка" заявила, что лично ее поразила авторская песня от Андрея Шатырко, а также понравились ребята, которые проявили заботу не только к Ксении, но и ее ребенку. Даша отметила, что хоть у нее нет детей, но поскольку она росла в большой семье, то знает, что один из путей к женскому сердцу лежит через принятие и любовь к ее ребенку.