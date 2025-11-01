З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Геловіном у картинках, прозі й віршах які ви можете надіслати рідним і друзям. Збережіть святкові побажання заздалегідь і подаруйте гарний настрій найближчим.

Цікаво З Геловіном 2025: найщиріші привітання у картинках і прозі для ваших рідних

Привітання з Геловіном 2025 у картинках, прозі й віршах

З Геловіном! Бажаю страшно красивого і щасливого життя, до остраху приємних і дивовижних зустрічей, до мозку кісток прекрасних і радісних почуттів, емоцій, відчуттів. Нехай монстри і кікімори, духи і всі сили нечисті літають собі і веселяться в цю ніч, а ти всім серцем вір у все добре і світле, всупереч всім забобонам і прикметам.

***

Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек попросить закурити, не дивуйся – адже сьогодні веселий Геловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Геловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

З Геловіном всіх вітаю,

За мітлою поспішаю!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

Маску сатани вдягайте,

І скоріш усіх лякайте.

Помаранчевий гарбуз,

Фіолетовий картуз,

Музика готична враз,

Приведе усіх в екстаз!

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Геловіном! Бажаю веселого і захоплюючого життя без страхів, втрат, прикрощів і бід. Нехай чорний кіт ніколи не перебігає тобі жодної дороги, нехай кожен день твого життя сплітається в одну велику і міцну павутину щастя.

***

Настав час страшилок. Вітаю з Геловіном і бажаю, щоб сьогодні аж дух захоплювало і було все до остраху цікаво. Веселого свята, гучного сміху, неймовірного захоплення і подиву. І нехай сьогодні відьми літають на мітлах, оживають мумії і прокидаються духи, а ти завжди, чуєш – завжди залишайся на піку щастя!

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нечисть різна в нас гуляє

У цей день і тут, і там.

І тебе я теж вітаю,

Ти заходь, цукерки дам!

***

Бажаю з відьмою випити пива

І з чортом станцювати красиво,

Вампіра в губи поцілувати.

А головне – всіх налякати!

***

Вітаю з Геловіном і хочу побажати, щоб цей вечір запам'ятався веселими емоціями і яскравими фарбами, милими усмішками та щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами, грандіозними перевтіленнями та гарячими танцями!

***

З Геловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.