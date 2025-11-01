З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Геловіном у картинках, прозі й віршах які ви можете надіслати рідним і друзям. Збережіть святкові побажання заздалегідь і подаруйте гарний настрій найближчим.
Привітання з Геловіном 2025 у картинках, прозі й віршах
З Геловіном! Бажаю страшно красивого і щасливого життя, до остраху приємних і дивовижних зустрічей, до мозку кісток прекрасних і радісних почуттів, емоцій, відчуттів. Нехай монстри і кікімори, духи і всі сили нечисті літають собі і веселяться в цю ніч, а ти всім серцем вір у все добре і світле, всупереч всім забобонам і прикметам.
Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек попросить закурити, не дивуйся – адже сьогодні веселий Геловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!
Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24
Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Геловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
З Геловіном всіх вітаю,
За мітлою поспішаю!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!
Маску сатани вдягайте,
І скоріш усіх лякайте.
Помаранчевий гарбуз,
Фіолетовий картуз,
Музика готична враз,
Приведе усіх в екстаз!
Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24
З Геловіном! Бажаю веселого і захоплюючого життя без страхів, втрат, прикрощів і бід. Нехай чорний кіт ніколи не перебігає тобі жодної дороги, нехай кожен день твого життя сплітається в одну велику і міцну павутину щастя.
Настав час страшилок. Вітаю з Геловіном і бажаю, щоб сьогодні аж дух захоплювало і було все до остраху цікаво. Веселого свята, гучного сміху, неймовірного захоплення і подиву. І нехай сьогодні відьми літають на мітлах, оживають мумії і прокидаються духи, а ти завжди, чуєш – завжди залишайся на піку щастя!
Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24
Нечисть різна в нас гуляє
У цей день і тут, і там.
І тебе я теж вітаю,
Ти заходь, цукерки дам!
Бажаю з відьмою випити пива
І з чортом станцювати красиво,
Вампіра в губи поцілувати.
А головне – всіх налякати!
Вітаю з Геловіном і хочу побажати, щоб цей вечір запам'ятався веселими емоціями і яскравими фарбами, милими усмішками та щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами, грандіозними перевтіленнями та гарячими танцями!
З Геловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!
